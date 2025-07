Bruxelles, Paris : Euroairlines reliera Cancun et Punta Cana

La compagnie a commencé la commercialisation de ces vols auprès de toutes les agences accréditées IATA, avec des tarifs spéciaux pour les tour-opérateurs souhaitant créer des forfaits vacances personnalisés

Le Groupe Euroairlines lance des vols charters au départ de Paris et Bruxelles vers Cancun et Punta Cana.Les vols entre Bruxelles et Cancún débuteront le 23 octobre 2025. Quant aux voyageurs souhaitant se rendre de Bruxelles à Punta Cana, ils pourront le faire tous les vendredis, à compter du 24 octobre 2025. L’offre est complétée par une liaison supplémentaire entre Paris et Punta Cana, opérée chaque samedi. Ces vols sont désormais disponibles via les principaux systèmes de distribution GDS, tels qu’Amadeus, Sabre et Travelport." indique un communiqué de presse.