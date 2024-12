Euroairlines : nouveaux vols entre Paris CDG et Punta Cana

Le Groupe Euroairlines annonce dans un communiqué de presse lancer un nouveau service entre Paris et Punta Cana. Ce service sera disponible du 7 février au 3 mai 2025 et du 25 novembre 2025 au 26 mai 2026.



Le 12 décembre, le service sera présenté aux tour-opérateurs à l'Ambassade de la République Dominicaine à Paris.



Cet événement sera une occasion de renforcer les relations commerciales et de présenter les détails de cette nouvelle route, qui renforce la connexion entre la France et la République Dominicaine.