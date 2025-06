La République dominicaine veut renforcer ses liens avec le marché français

Sans surprise, 77% des visiteurs français passent par l’aéroport de Punta Cana, véritable hub du tourisme balnéaire.



Mais le ministère souhaite désormais diversifier l’expérience client et valoriser d’autres régions comme Miches, Samaná, Puerto Plata, Santiago ou La Romana.



Le tout, en mettant en avant des établissements haut de gamme comme St. Regis Cap Cana, Four Seasons Miches, Amanera, Eden Roc ou Tortuga Bay, avec d'autres ouvertures attendues dans les prochains mois (W Hotels, Zemí Miches…).



Autre priorité annoncée par David Collado : la stratégie aérienne. Le Ministère du Tourisme de la République Dominicaine (MITUR) travaille actuellement à l’ouverture de nouvelles connexions entre la France et plusieurs aéroports dominicains, afin d’améliorer l’accessibilité et soutenir la croissance touristique.