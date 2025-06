L'IFTM s'agrandit, découvrez les nouveautés 2025

Côté organisation, l’édition 2025 verra le village des réseaux (Manor, Carrefour Voyages, Salaun Holidays, Selectour, Havas Voyages, Cediv, TUI France) faire peau neuve. Il s’installera à côté du village des tour-opérateurs, avec en son cœur un lounge pour les agents de voyages, tout à la fois espace de travail, de networking et de réception.



Le club Affaires, le village des tour-opérateurs et la Destination France dévoileront également de nouveaux concepts. En revanche, le village MICE est abandonné et l’ITFM va réfléchir aux meilleures solutions pour capter cette cible.



Par ailleurs, un nouveau village des initiatives durables verra le jour. Il réunira les acteurs de la transition énergétique, start-ups innovantes et porteurs de projets, dans un espace conçu pour favoriser l’échange de savoirs-faires.



Plus largement, pour faciliter les interactions, l’ITFM innove avec Collecqt, un nouvel outil pour simplifier les prises de contact entre visiteurs et exposants. A partir d’un QR Code installé sur chaque stand, il permet d’enregistrer les coordonnées des exposants et de partager celle des visiteurs. « Ce sera un élément important pour mesurer le retour sur investissement » ajoute Laurence Gaborieau.