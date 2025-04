IFTM 2025 autour des forces en actions et des passerelles désirables

« Forces en action ! Construisons des passerelles désirables » : Une thématique pour mettre en lumière l’action collective

Face aux mutations profondes, le voyage reste un formidable vecteur de découvertes, d’échanges et d’opportunités. Les acteurs du secteur touristique doivent porter une vision optimiste et lucide de l’avenir en impulsant des actions durables et des synergies audacieuses.



À travers la thématique des forces durables et des passerelles désirables, IFTM présentera du mardi 23 au jeudi 25 septembre l’action collective comme levier essentiel de transformation et de progrès tout en soulignant que chaque initiative, chaque idée compte pour construire un avenir équilibré et audacieux.



Le programme du salon et ses temps forts seront organisés autour de trois axes majeurs :



● Les Innovations qui permettront de repenser l’expérience du voyageur et d’améliorer les pratiques actuelles ;

● Les Talents pour valoriser celles et ceux qui, par leur créativité, leur savoir-faire, leur engagement et leur passion, participent activement à la construction du tourisme de demain ;

● Les Synergies, pour bâtir des modèles économiques durables en s’appuyant sur des coopérations à la fois locales et internationales, intergénérationnelles ou transversales.