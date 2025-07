Beaujolais : Trip My France partage ses bonnes adresses pour des moments inédits

Les paysages vallonnés du Beaujolais, parsemés de charmants villages aux maisons en pierres dorées.



Cette pierre typique de la région offre une lumière dorée, surtout au coucher du soleil, qui donne à l’ensemble un cachet pittoresque et authentique.

L’automne est une saison idéale dans le Beaujolais. Les vignes deviennent jaunes et orange, c’est un véritable spectacle visuel.



Les températures y sont encore douces, ce qui rend la période idéale pour explorer les sentiers à pied ou à vélo, sans souffrir de la chaleur estivale.

Chaque mercredi soir de l’été, les Terrasses de Chiroubles accueillent des concerts gratuits en plein air.



C’est un moment suspendu : face à une vue imprenable sur la plaine de l’Ain et les Alpes en toile de fond, on profite d’un concert convivial avec un verre de vin local à la main. Une pépite à la fois musicale, gustative et panoramique !