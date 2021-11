Le Beaujolais, un terroir derrière le vin…

Et de douze ! C’est le nombre d’appellations viticoles en Beaujolais.



Parmi elles, Juliénas, Morgon, Brouilly, Chiroubles, Régnié, Moulin à Vent sont les plus connues.



Concernant Saint-Amour, on vient de loin dans ce village de Saône-et-Loire célébrer son vin des amoureux.



Ajoutons à ces appellations celles de Beaujolais et de Beaujolais-Village, dont est issu le Beaujolais nouveau, à consommer avec modération.



Mais ce territoire ne se résume pas au vignoble et à son fameux cépage gamay, ni à ses seuls villages.



A l’ouest, la région joue les filles de l’air et dévoile des hauteurs boisées insoupçonnées.



Approchant les 1 000 m d’altitude, elles se prêtent à merveille aux randonnées pédestres et cyclistes, du côté de Monsols, Lamure-sur-Azergues ou Amplepuis.