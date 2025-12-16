Chauchard Évasion multiplie les rachats d’agences de voyages !

Le patron lyonnais avait rappelé, durant le congrès de la marque à l’hippocampe, qu’environ 25 % des dirigeants ont plus de 60 ans et souhaitent vendre, mais qu’il ne pourra pas tous les racheter.



" Nous allons laisser l’identité Selectour prédominer, plutôt que de faire passer les agences à nos couleurs. Notre identité arrivera dans un second temps. Nous trouvons plus intéressant de mettre en avant le réseau plutôt que nous-mêmes.



Une partie de nos points de vente sera labellisée Selectour et une autre partie fonctionnera en marque blanche, " poursuit-il.



Et la forte croissance de l’activité tourisme ne vient pas diluer celle des autocars, bien au contraire : chaque pan tire l’autre vers le haut.



Cette croissance externe a aussi pour vocation de pousser la production interne, quand l'autocariste nourrit aussi des projets de développement.



À partir du 1er janvier 2026, Chauchard Évasion comptera donc 16 agences, puis une de plus quelques mois plus tard, pour un effectif de plus de 50 salariés et un volume d’affaires de 35 millions d’euros.



" On va se rapprocher de gros réseaux qui comptent dans le paysage national, " se félicite Grégory Mona.



Et malgré cette croissance rapide, le groupe occitan ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.



Aucun objectif chiffré final n’est affiché pour l’instant, mais l’entreprise restera en veille et saisira les opportunités qui se présenteront. Dans les prochains mois, une nouvelle acquisition est déjà prévue, cette fois-ci à Perpignan.



Ce point de vente est le premier revendeur des séjours produits par Chauchard Évasion et permettra d’élargir encore la zone d’intervention sur l’arc méditerranéen.



" Avec Montpellier et Perpignan, nous menons clairement un développement territorial.



Je suis toutefois très attentif à ne pas créer de rupture dans notre maillage et à ne pas aller trop loin trop vite. Nous avançons par étapes, avec un déploiement progressif du réseau, puis nous glissons petit à petit vers des secteurs où il est pertinent d’aller.



Nous faisons aussi toujours attention à mener notre développement dans une logique de convergence des activités, entre la partie voyage et la partie transport. C’est un point essentiel pour nous. "



Et l’entreprise devrait encore faire parler d’elle dans les mois à venir.