Chauchard Évasion multiplie les rachats d’agences de voyages !

Les autocaristes sont à la fête en cette année 2025.
Le groupe Borini s’est lancé dans la distribution via le rachat de six agences SAT en Haute-Savoie, VIC Transport a, de son côté, fait l’acquisition de Jacqueton et affiche l’ambition d’atteindre 30 agences de voyages d’ici trois ans… puis Chauchard a, à son tour, passé la surmultipliée.
Après avoir fait l’acquisition de Deltour Transports, Grégory Monna, directeur général adjoint du groupe, nous révélait vouloir franchir le cap des 15 agences de voyages.
Aucun calendrier précis n’était alors arrêté pour mener cette croissance externe, mais tout s’est rapidement accéléré. Ainsi, l’été dernier, une agence Carrefour Voyages a rejoint le réseau, qui comptait jusque-là 10 agences.
Outre le rachat de Lézi Voyages, Chauchard Évasion, l’entité loisirs du groupe, accélère encore en cette fin d’année.
"Une multiplication de projets va se concrétiser en cette fin d’année. Certains étaient inscrits dans un temps long, d’autres se sont accélérés ces dernières semaines. À partir du 1er janvier 2026, notre réseau passera de 10 à 16 agences," nous dévoile le dirigeant.
Un développement express qui ne doit toutefois pas masquer une gestion en bon père de famille.
Chauchard Évasion fait l’acquisition d’Albi Voyages et Union Voyages…
Pour franchir le cap symbolique de la quinzaine d’agences, Grégory Monna a jeté son dévolu sur le mini-réseau de Régis Alabert.
L’entrepreneur cède ainsi ses entreprises, à savoir Albi Voyages et Union Voyages.
Elles comprennent trois points de vente, situés à Albi, Mazamet et Toulouse. Et ce n’est pas tout.
"Toujours au 1er janvier 2026, nous allons réaliser une acquisition en deux temps.
Nous allons racheter l’actionnariat de Vincent Patural, une personnalité bien connue du secteur, actionnaire majoritaire de Méridien Voyages à Montpellier. Nous devenons actionnaire majoritaire de la structure. Je prendrai le poste de président, aux côtés de Fabrice Dugas, l’autre associé.
Fabrice Dugas nous accompagnera dans cette reprise pendant trois ans, avant son départ à la retraite," nous explique le directeur général adjoint du groupe.
Cette dernière entité possède deux points de vente, situés à Alès et à Jacou, en périphérie de Montpellier.
Au-delà du chiffre symbolique de 16 agences, l’entreprise pose, pour la première fois, ses brochures dans l’Hérault.
Alors que Méridien Voyages dispose d’une activité de voyage individuel et d’un plateau affaires, c’est surtout une autre spécificité de l’entité qui a retenu l’attention de Grégory Monna. À l’image de sa future maison mère, l’équipe montpelliéraine est spécialisée dans les groupes.
… mais aussi de Méridien Voyages
À partir du 1er janvier 2026, Chauchard Evasion passera de 10 à 16 agences - Photo Chauchard Evasion
"C’est une activité qui fait un poids important.
Cette activité groupes est si structurante qu’elle représente aujourd’hui près des deux tiers de ce que nous réalisons. C’est un segment qui se porte bien et sur lequel nous avons fait le choix d’accélérer.
Nous allons, principalement grâce à cette acquisition, mais aussi aux autres opérations réalisées, aller chercher une croissance proche de 40 % de notre volume d’affaires," nous révèle le dirigeant.
Avant le 1er janvier 2026, et donc avant l’arrivée de Méridien Voyages, les groupes représentaient un volume de 5 millions d’euros sur le voyage scolaire et de 7 à 8 millions d’euros sur les voyageurs adultes.
Les productions des deux entités vont naturellement se rapprocher, mais pas avant la prochaine sortie de brochures (groupes), prévue en septembre 2026.
Et pour la première fois, Chauchard Évasion va se doter d’un véritable plateau affaires.
Un segment qui existait bien évidemment déjà au sein des dix agences, mais qui était jusqu’ici traité de manière assez artisanale.
Avec l’arrivée de professionnels de la billetterie, cette activité va être industrialisée et permettra au groupe de réaliser des économies d’échelle conséquentes, alors même que les dix agences faisaient déjà partir près de 30 000 voyageurs par an, selon le site de la marque.
"Malgré des indicateurs qui ne sont pas forcément très positifs, nous avons quand même besoin de structurer cette activité. Pas nécessairement pour la porter à un niveau exceptionnel, mais parce qu’aujourd’hui, il y a un vrai besoin de mieux la travailler que ce que nous faisions jusqu’à présent.
Et comme lors des précédents rachats, seules des enseignes Selectour rejoignent le réseau.
La volonté de grandir par opportunité ne vise pas à dépouiller les autres réseaux, mais bien à répondre à l’appel du pied de Laurent Abitbol.
Chauchard Évasion se rapproche de "gros réseaux qui comptent"
Le patron lyonnais avait rappelé, durant le congrès de la marque à l’hippocampe, qu’environ 25 % des dirigeants ont plus de 60 ans et souhaitent vendre, mais qu’il ne pourra pas tous les racheter.
"Nous allons laisser l’identité Selectour prédominer, plutôt que de faire passer les agences à nos couleurs. Notre identité arrivera dans un second temps. Nous trouvons plus intéressant de mettre en avant le réseau plutôt que nous-mêmes.
Une partie de nos points de vente sera labellisée Selectour et une autre partie fonctionnera en marque blanche," poursuit-il.
Et la forte croissance de l’activité tourisme ne vient pas diluer celle des autocars, bien au contraire : chaque pan tire l’autre vers le haut.
Cette croissance externe a aussi pour vocation de pousser la production interne, quand l'autocariste nourrit aussi des projets de développement.
À partir du 1er janvier 2026, Chauchard Évasion comptera donc 16 agences, puis une de plus quelques mois plus tard, pour un effectif de plus de 50 salariés et un volume d’affaires de 35 millions d’euros.
"On va se rapprocher de gros réseaux qui comptent dans le paysage national," se félicite Grégory Mona.
Et malgré cette croissance rapide, le groupe occitan ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Aucun objectif chiffré final n’est affiché pour l’instant, mais l’entreprise restera en veille et saisira les opportunités qui se présenteront. Dans les prochains mois, une nouvelle acquisition est déjà prévue, cette fois-ci à Perpignan.
Ce point de vente est le premier revendeur des séjours produits par Chauchard Évasion et permettra d’élargir encore la zone d’intervention sur l’arc méditerranéen.
"Avec Montpellier et Perpignan, nous menons clairement un développement territorial.
Je suis toutefois très attentif à ne pas créer de rupture dans notre maillage et à ne pas aller trop loin trop vite. Nous avançons par étapes, avec un déploiement progressif du réseau, puis nous glissons petit à petit vers des secteurs où il est pertinent d’aller.
Nous faisons aussi toujours attention à mener notre développement dans une logique de convergence des activités, entre la partie voyage et la partie transport. C’est un point essentiel pour nous."
Et l’entreprise devrait encore faire parler d’elle dans les mois à venir.
Chauchard Évasion : "nous pouvons aller au-delà de 20 agences"
"L’idée, c’est d’être volontariste, d’être à l’affût, à l’écoute du marché et des opportunités, tout en conservant une gestion en bon père de famille. Cela fait partie de notre ADN.
Nous ne nous fixons pas de cap précis : nous pouvons aller au-delà de 20 agences.
Nous restons prudents, nous ne voulons pas aller trop vite ni tomber dans la démesure, mais nous avons une volonté intrinsèque de nous développer," martèle le directeur général adjoint du groupe.
Et face à ce développement, l’entreprise entend cultiver son lien d’appartenance et la fidélité de ses équipes.
Comme chaque année, une convention est organisée, réunissant entre 80 et 90 personnes. Après Palma de Majorque, les équipes étaient conviées sur un bateau MSC pour une mini-croisière.
Un moment important dans la vie du réseau, à l’image des salons du voyage organisés en début d’année.
"Nous organisons chaque année deux salons du voyage : l’un au parc des expositions d’Albi, le 10 janvier 2026, et l’autre dans une grande salle à Carcassonne, le 24 janvier.
Cela nous permet de créer une véritable interconnexion entre nos clients et nos partenaires, dont une trentaine sont invités.
Ce sont des événements qui peuvent regrouper jusqu’à 2 000 participants sur la journée," annonce le responsable, également ami d’enfance de Rémi Chauchard, la nouvelle génération à la tête de l’entreprise.
En début d’année sortira également la nouvelle brochure de la production maison, qui sera ensuite diffusée dans près de 150 agences de voyages dans tout le Sud-Ouest.
Autant de développements qui permettent de regarder l’avenir avec optimisme, même si les situations géopolitiques et politiques, au niveau national, continuent de peser sur la visibilité de l’activité.
