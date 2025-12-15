Roadshow Ponant x Beachcomber : les heureux gagnants sont...

Au terme de cette troisième édition, Beachcomber Tours et Ponant Explorations ont récompensé plusieurs agents de voyages parmi les participants au roadshow.
Le séjour à l’Île Maurice, offert dans un hôtel Beachcomber Resorts & Hotels et valable un an, revient à Céline Poublanc (Cap Travel – réseau Tourcom).
La croisière Ponant Explorations “Douce escapade méditerranéenne” a été remportée par Charlotte Wellens (agence JLM).
Lors de chaque étape, un chèque-cadeau de 100 euros a également été remis à un participant.
Un tirage au sort complémentaire a permis de distinguer une agence pour sa mobilisation autour du roadshow (communication sur les réseaux sociaux ou vitrine dédiée). Cathy et Camille, de Kit Voyages, ont ainsi remporté un chèque-cadeau de 100 euros.
Un roadshow reconduit en 2026
Avec plus de 60 rencontres organisées et plus de 1 500 agents formés, cette édition marque une nouvelle étape dans le partenariat entre Ponant Explorations et Beachcomber Tours.
Face à l’engouement du réseau, les deux marques confirment déjà la reconduction du roadshow en 2026, avec l’objectif de poursuivre l’accompagnement des agences et la mise en valeur de leurs offres respectives.
