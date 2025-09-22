Ponant Explorations à la rencontre des agences en France et en Europe

Ponant Explorations en tournée commerciale et à l'IFTM

A l’occasion de l’IFTM, Ponant Explorations met en avant son offre et son accompagnement des agences. En parallèle, la tournée "Instants Bleus" multiplie les escales en Europe et en France pour renforcer le lien avec les distributeurs.



Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 22 Septembre 2025

Lu 205 fois