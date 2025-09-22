TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ponant Explorations à la rencontre des agences en France et en Europe

Ponant Explorations en tournée commerciale et à l'IFTM


A l’occasion de l’IFTM, Ponant Explorations met en avant son offre et son accompagnement des agences. En parallèle, la tournée "Instants Bleus" multiplie les escales en Europe et en France pour renforcer le lien avec les distributeurs.


Lundi 22 Septembre 2025

Ponant Explorations vient d'annoncer le lancement d’une nouvelle marque commerciale, Ponant Yachting, qui viendra compléter son offre haut de gamme @Ponant Explorations Group
Au cœur du Village de la Croisière (L053), les équipes de Ponant Explorations accueillent les professionnels à l'IFTM.

Objectif : offrir des moments privilégiés, partager les nouveautés, présenter les offres du moment et (re)découvrir l’Espace Pro, pensé pour accompagner les agences au quotidien.

Après une première étape en Suisse, la tournée événementielle "Instants Bleus" se poursuit en Europe au second semestre 2025.

Ponant : une tournée immersive en Europe

Prochains rendez-vous : le 23 septembre en Alsace au Château de Pourtalès, le 24 septembre au Luxembourg avec la Banque Internationale du Luxembourg, puis le 25 septembre à La Haye, au Kasteel Duivenvoorde, avec deux conférences proposées en néerlandais et en anglais.

La tournée passera aussi par Barcelone le 22 octobre, avec deux sessions en espagnol animées aux côtés d’un directeur de croisière et d’un expert destination.

En novembre, retour en Suisse avec trois journées complètes à Lausanne, Genève et Sierre, et plusieurs sessions quotidiennes. Au total, plus de douze escales sont prévues en France et en Europe.

