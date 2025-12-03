Laos : j’ai testé la croisière Rivages du Monde à bord du R/V Champa Pandaw 4*

A Vientiane, en deux jours, les voyageurs ont l'opportunité de faire de nombreuses visites : deux temples - Si Saket et Si Muang-, le musée Phra Keo, le quartier des tisserands, le marché de nuit au bord du Mékong - sans oublier de profiter de la cuisine savoureuse de plusieurs restaurants, de grimper en haut du Phatouxay, l’arc de triomphe érigé à partir de 1958 à la mémoire des victimes de la guerre et de filer en excursion jusqu’au Xieng Khouan, le « parc des Bouddhas ».



Comme son nom l’indique, ce parc abrite dans une belle verdure, un nombre considérable de statues de Siddhārtha Gautama, l’homme qui, après une vie d'abord princière, puis ascétique, est parvenu, grâce à la méditation, à l'état de conscience suprême qui a fait de lui le Bouddha, "l'Eveillé", et a fondé, par ses sermons, une voie distincte de l'hindouisme.



D’emblée, le voyageur saisit ainsi que le bouddhisme conserve tous ses droits dans ce petit pays enclavé d'Asie du sud-est qui a souffert d'une histoire mouvementée.



Fréquemment aux prises, au fil des siècles, avec les convoitises des voisins chinois, thaïlandais, cambodgiens et vietnamiens, le Laos a été, à la demande de son roi, un protectorat de la France à la fin du XIXe siècle avant de devenir une colonie française dans le cadre de l’Union d'Indochine.



Ensuite, pendant la guerre du Vietnam, le Laos a été affreusement bombardé par les Américains : avec un raid toutes les 8 minutes pendant 9 ans, il aurait même été le pays le plus bombardé de l'histoire !



Aujourd'hui, des explosifs enfouis sous terre, y tuent encore quotidiennement, tandis que bien des sols restent contaminés par les produits chimiques largués par l'armée américaine.



En 1975, à la fin de cette guerre éprouvante et meurtrière - suivie par une guerre civile -, les communistes du Pathet Lao ont mis fin à la monarchie et pris le pouvoir.