Zimbabwe : Victoria Falls Safari Collection veut séduire les Français

Victoria Falls Safari Collection propose des établissements intégrés dans la nature


Acteur emblématique de l'hôtellerie au Zimbabwe, Victoria Falls Safari Collection veut se renforcer sur les marchés francophones. Depuis deux ans, le Zimbabwe suscite un regain d'intérêt et la desserte aérienne des chutes Victoria s’est nettement améliorée.


Rédigé par le Mardi 2 Décembre 2025

Une destin,ation encore méconnue qui se prête à de beaux safaris (© Victoria Falls Safari Collection)
Acteur emblématique de l'hôtellerie au Zimbabwe, Victoria Falls Safari Collection a décidé d'accentuer sa stratégie d'expansion sur les marchés francophones afin "de mieux répondre à l'intérêt croissant des voyageurs français," mais aussi belges, suisses et de l’Océan Indien.

"Ces voyageurs recherchent des expériences nature authentiques, des safaris qualitatifs et une immersion culturelle.

Autant d'atouts dont dispose le Zimbabwe, un pays encore loin de la saturation d'autres destinations d'Afrique australe", estime le groupe hôtelier, convaincu d’avoir une belle carte à jouer.

Référence incontournable pour les voyageurs souhaitant découvrir les Chutes Victoria, Victoria Falls Safari Collection propose "des safaris parmi les plus beaux d’Afrique, notamment dans les parcs nationaux de Hwange, Mana Pools et du Zambezi".

Et aussi "des expériences de voyage immersives" à proximité immédiate des Chutes Victoria.

Victoria Falls Safari Collection veut se développer sur les marchés francophones

Anald Musonza, directeur Marketing et ventes (© Victoria Falls Safari Collection)
Bien mieux, depuis deux ans, le Zimbabwe "suscite un regain d'intérêt significatif," notamment grâce à une meilleure connectivité aérienne régionale et à la montée en puissance des demandes pour des destinations naturelles préservées, analyse la direction de Victoria Falls Safari Collection.

"Notre ambition est de rendre la destination accessible et visible", fait valoir Anald Musonza, directeur des ventes et du marketing.

Pour accompagner cette stratégie, Victoria Falls Safari Collection travaille désormais en partenariat avec Beyond Communication.

A lire : Le Zimbabwe à la conquête des voyageurs français

Cette agence mauricienne de communication, dirigée par Céline Planel, développe depuis quatre ans une expertise pointue dans la promotion de destinations africaines et d'acteurs du tourisme haut de gamme.

Victoria Falls Safari Collection : des établissements de 3 à 5*

Les Chutes Victoria, classées au patrimoine mondial par l'Unesco, sont désormais plus accessibles grâce au renforcement des vols régionaux. En outre, l'offre hôtelière locale est engagée dans une montée en gamme progressive.

Victoria Falls Safari Collection dispose d'établissements de 3 à 5 étoiles qui, conçus pour s’intégrer harmonieusement dans l’environnement, proposent safaris, activités nature, expériences culturelles et séjours haut de gamme au cœur de l’Afrique australe.

Parmi ceux-ci, des établissements réputés comme Victoria Falls Safari Club, un boutique-hôtel cinq étoiles de 20 chambres ; Victoria Falls Safari Suites, un cinq étoiles idéal pour les familles et les petits groupes grâce à ses suites de deux et trois chambres ; Victoria Falls Safari Lodge, un quatre étoiles de 72 chambres ; et, enfin, Lokotula Lodge, un 3 étoiles de 37 chambres.

Tags : chutes victoria, victoria falls safari, zimbabwe
