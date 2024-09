Le Zimbabwe à la conquête des voyageurs français

Le bureau de Paris se veut un point de contact clé pour les agences de voyage, les tour-opérateurs et les médias. Il facilitera l'établissement de nouvelles collaborations et de nouveaux partenariats, contribuant à positionner le Zimbabwe comme une destination incontournable en Afrique.



Grâce à son expérience au ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie à Harare et à son travail avec l'Organisation mondiale du tourisme (UNWTO), Audrey Chidyamakono apporte son expertise pour développer des relations stratégiques et renforcer l'attractivité de la destination auprès des voyageurs européens.



Le Zimbabwe a connu une croissance impressionnante du tourisme en 2023, avec 1,6 million d'arrivées, soit une augmentation de 54 % par rapport à l'année précédente. Le premier semestre 2024 a continué sur cette lancée, enregistrant 751 480 arrivées, ce qui représente une hausse de 27 % par rapport à la même période en 2023.



" Ces chiffres illustrent l'attrait croissant du Zimbabwe, qui s'impose de plus en plus comme une destination de choix pour les voyageurs européens en quête d'aventures authentiques. " nous détail un communiqué de presse.