Chine: les autorités consulaires chinoises en France désignent des laboratoires pour réaliser les tests avant départ

Récemment, beaucoup de voyageurs au départ de France ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 après leur arrivée en Chine. Selon des investigations, la plupart des cas sont liés aux contraintes de capacités de test de certains laboratoires et au non-respect des exigences sanitaires par les voyageurs, et parfois, aux faux tests négatifs sous couvert de fausse identité, ce qui constitue une menace majeure pour la santé publique

pour protéger les voyageurs se rendant en Chine et garantir la sécurité de la santé publique en Chine, à partir du 8 janvier 2021, heure de Paris, les voyageurs relevant de la circonscription consulaire de l’Ambassade de Chine en France sont tenus d’effectuer, sur présentation de leurs passeports, les tests virologiques (RT-PCR) et sérologiques (anticorps IgM) dans les laboratoires désignés. Un contrôle d’identité et une prise de photo de la personne concernée y seront également effectués en guise de garantie. Les voyageurs sont priés d’uploader les résultats négatifs de leurs tests virologiques et sérologiques dans les deux jours suivant l’obtention des résultats. Après quoi, les QR codes de santé leur seront accordés en fonction des listes des voyageurs fournies par les laboratoires désignés.

Île-de-France, Hauts-de-France, Bretagne, Normandie, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et Nouvelle Calédonie.

" débute le communiqué consulaire.L'Ambassade de Chine en France déclare donc que "".: 19 Place Vendôme 75001 Paris, 0184246024, RDV: www.thehealthembassy.com/covid19test/ : 137 Rue de Vaugirard 75015 Paris, 0145673545, RDV: www.mlab-groupe.fr : 19 Rue Ponscarme 75013 Paris, 0153619368, RDV: www.mlab-groupe.fr Les résidents des régions suivantes doivent donc se rapprocher de l'un de ces centre pour effectuer les deux tests avant leur séjour en Chine: