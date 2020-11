Chine : les voyageurs en provenance de France devront présenter un QR code de santé

d'assurer la sécurité sanitaire des voyages internationaux et de réduire le risque de propagation transfrontalière du Covid-19, à partir du 1er Décembre 2020 (inclus), tous les voyageurs chinois et étrangers désirant se rendre en Chine en avion, depuis ou via la France, devront obtenir, à titre impératif, les résultats négatifs de test virologique (RT-PCR) et sérologique (anticorps IgM) effectués en France dans les 2 jours avant l'embarquement et demander un QR code de santé en couleur verte avec la marque « HS » (pour voyageurs chinois) ou « HDC » (pour voyageurs étrangers) auprès de l'Ambassade ou des consulats de Chine en France. Il n'est plus possible d'embarquer sur la simple présentation des résultats négatifs de tests

