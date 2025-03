Où partir en vacances : 10 pays sans visa pour les Français

En Thaïlande, découvrez Bangkok, la capitale, avec ses nombreux temples et sa vie nocturne animée. Pour une atmosphère plus paisible, rendez-vous à Chiang Mai, entourée de montagnes.



Les plages thaïlandaises comptent parmi les plus belles du monde. Phuket est connue pour son ambiance festive et Koh Phangan pour la célèbre Full Moon Party. Krabi et Koh Phi Phi séduisent par leurs falaises et leurs lagons, tandis que Koh Lanta et Koh Tao sont plus authentiques.



Depuis juillet 2024, la dispense de visa est de 60 jours, contre 30 jours auparavant.