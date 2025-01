Visa, passeport : tout savoir sur les formalités qui changent en 2025 !

Bonne nouvelle pour les voyageurs :Depuis le 1er janvier 2025, le prix du e-Visa touristique (e-Visa T) est passé de 36 US$ à 30 US$, et celui d’affaires (e-Visa E) de 42 US$ à 35 US$.La demande de visa est accessible via la plateforme officielle du gouvernement cambodgien evisa.gov.kh, ou depuis l’application mobile « Cambodia eVisa ». Les candidats doivent remplir un formulaire, télécharger les documents requis, et effectuer le paiement en ligne.Une fois approuvé et envoyé par e-mail, le visa électronique est valable 3 mois et permet de séjourner jusqu’à 30 jours au Cambodge.Les voyageurs français doivent être impérativement munis d'un passeport d'une durée de validité d’au moins 6 mois.