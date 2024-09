Royaume-Uni : l'autorisation de voyage (ETA) obligatoire dès avril 2025

UK ETA peut être obtenu via une application ou en faisant une demande en ligne.> Apple Store : https://apps.apple.com/us/app/uk-eta/id6444912481 > Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho3 En ligne, pour ceux qui ne peuvent pas utiliser l’application.Attention toutefois aux tentatives de fraudes, il est recommandé d'effectuer ces demandes d'ETA sur les applications et sites officiels pour éviter les possibles arnaques.Pour demander leur ETA, les voyageurs devront : s’acquitter de la somme demandée ; fournir leurs coordonnées de contact et les détails de leur passeport ; fournir une photo valide conforme aux règles applicables aux photos dématérialisées sur GOV.UK et répondre à une série de questions.