ETA Royaume-Uni : les groupes scolaires français exemptés

Depuis le le 28 décembre 2023, les groupes pour des voyages scolaires au Royaume-Uni n'avaient plus besoin ni de passeport, ni de visa pour se rendre au Royaume-Uni.



Sauf que pour obtenir l'autorisation de voyage (ETA), il faut obligatoirement être en possession d'un passeport. Désormais, la situation est clarifiée.



Les voyages scolaires pourront continuer à voyager avec une seule carte d'identité : "Cette mesure est temporaire jusqu'à ce qu'une solution de groupe soit mise au point. Les enfants de l'UE, de l'EEE et de la Suisse pourront ainsi continuer à utiliser leur carte d'identité lors de voyages scolaires français organisés au Royaume-Uni, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences des règles d'immigration. Cet accord est spécifique à la France et contribue à maintenir les liens éducatifs et culturels entre les deux pays."