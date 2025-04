ETA Royaume-Uni et voyages : attention aux faux sites en ligne !

A ce constat, il convient d'ajouter le timing.



L'ETA est entré en vigueur en avril, soit au début des vacances scolaires et à quelques semaines de nombreux ponts propices aux départs en vacances. La temporalité est aussi importante, elle génère une urgence dans les démarches.



" Ils ciblent les annonces sponsorisées sur les moteurs de recherche, créent des comptes frauduleux sur les plateformes de location de logements, ou utilisent les médias sociaux pour diffuser de fausses promotions.



Les voyageurs imprudents se retrouvent à verser des arrhes pour un hébergement inexistant ou à partager leurs informations bancaires avec des escrocs.



Certains se rendent même à destination pour découvrir que leur logement n’a jamais existé, " poursuit Zataz.



Et contrairement à ce que nous pourrions imaginer, les personnes âgées ne sont pas les principales cibles des pirates



D'après McAfee, les Générations Z et Millennials sont les premières victimes de ces arnaques en ligne.



Plus enclins à chercher des offres avantageuses en ligne et très actifs sur les réseaux sociaux, les internautes âgés de 15 à 40 ans doivent redoubler de vigilance.