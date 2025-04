Voyage au Royaume-Uni : votre jambon beurre pourrait vous coûter 5000 livres !

Si le jambon beurre est interdit, l'ETA est quant à elle bel et bien obligatoire.



Depuis le 1er avril 2025, les ressortissants français doivent obligatoirement obtenir une autorisation de voyage électronique (ETA) pour entrer au Royaume-Uni. Ce nouveau dispositif concerne tous les séjours de courte durée (moins de six mois), qu’ils soient touristiques, professionnels ou familiaux.



L’ETA s’obtient en ligne moyennant des frais de 16 livres sterling. Elle sera valide pendant deux ans ou jusqu’à l’expiration du passeport utilisé lors de la demande. Le processus de demande nécessite un passeport biométrique, une photo d’identité récente et des informations personnelles. Cette mesure s’inscrit dans une réforme plus large de la politique migratoire britannique post-Brexit.



Le Royaume-Uni généralise progressivement ce dispositif à tous les voyageurs exemptés de visa, à l’exception des citoyens britanniques et irlandais. Une fois accordée, l’ETA ne garantit pas automatiquement l’entrée sur le territoire : le contrôle aux frontières reste à la discrétion des autorités britanniques.