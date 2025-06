Poudlard sous la neige revient à Londres

la scène enneigée où Hagrid traîne un énorme sapin de Noël dans l'enceinte de Poudlard

L’événement «» revient au Studio Tour Harry Potter de Londres , transformant les décors emblématiques de la saga en un univers hivernal. Dès l’entrée, les visiteurs pourront admirer la Grande Salle réinterprétée selon le thème du Bal de Noël, tel qu’il apparaît dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Les murs seront bordés de sapins enneigés et les longues tables garnies de mets de saison et de puddings de Noël flamboyants.Un focus particulier sera porté sur la fabrication des effets spéciaux, notamment à travers une démonstration autour de Hagrid. Les visiteurs pourront observer la tête animatronique utilisée dans les films et découvrir «».Les lieux familiers commeseront décorés pour l’occasion. La maquette du château de Poudlard , également recouverte de neige artificielle, constituera l’un des points forts de l’expérience. Un espace spécifique révélera les procédés techniques utilisés pour créer neige et glace au cinéma. Par ailleurs, les visiteurs auront la possibilité d’envoyer une carte de vœux depuis laL’événement inclut également une, organisés les 8, 9 et 10 décembre, précédés d’une soirée spéciale pour les familles le 5 décembre. Ces soirées débuteront par un cocktail, suivi d’un repas en deux services sous les décors du Bal de Noël. Le dessert sera servi sur la voie 9 ¾, avant une visite exclusive du Studio après la fermeture. Tous les billets doivent être réservés à l’avance, et l’ensemble des animations est compris dans le prix d’entrée.