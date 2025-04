Londres–Paris : un concurrent de l’Eurostar sur les rails dès 2029 ?

Le développement de cette nouvelle liaison repose sur les bases déjà posées par le Groupe FS dans les deux pays concernés. En France, Trenitalia France, filiale du groupe, exploite déjà la ligne à grande vitesse Milan–Paris . Cette desserte a été relancée le 1er avril 2025 après suspension, illustrant la volonté de renforcement du réseau ferroviaire transfrontalier.Auopère depuis 2017 la ligne c2c reliantet détient une participation de 30 % dans Avanti West Coast, en partenariat avec FirstGroup. Cette implantation historique constitue un levier pour le déploiement du projet Londres–Paris, notamment en matière de connaissances des exigences réglementaires locales et d’infrastructures.Le projet Londres–Paris s’inscrit dans une vision plus large, avec. Ces développements futurs restent soumis à l’obtention des autorisations techniques et réglementaires, et à la validation des capacités d’accueil dans les gares concernées., mentionné dans le communiqué, est en cours d’évaluation quant à son financement. Le groupe envisage différentes options afin de garantir la viabilité économique du projet. L’objectif affiché est, tout en participant à la transition vers des modes de déplacement plus durables.