Trenitalia annonce le retour du Frecciarossa entre Paris et Milan

La reprise de la ligne Paris-Milan marque un redémarrage important pour Trenitalia France. Cette ligne apporte une réponse écoresponsable et une dynamique d’échanges entre les deux métropoles. C’est aussi la seule offre à relier directement et sans correspondance Lyon à l’Italie. Elle dessert les territoires alpins et participe à leur développement par cette liaison rapide avec Paris/Lyon d’un côté et de l’autre Turin/Milan

La ligne à grande vitesse Frecciarossa entre Paris et Milan , exploitée par, est. Interrompue depuis fin août 2023 à la suite d’un glissement de terrain dans la vallée de la Maurienne, elle reprend avec deux allers-retours quotidiens. Les départs s’effectuent à 7h30 et 15h20 depuis Paris-Gare de Lyon, et à 6h25 et 15h53 depuis Milan.Leselon les sens de circulation, inclut les arrêts de Lyon Part-Dieu, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. Unest également introduit à, en Italie, élargissant les options de correspondance entre les deux pays. La desserte continue ensuite vers Turin et Milan, offrant aux passagers des possibilités de connexions vers d’autres villes italiennes.Cette liaison directe constitue unereliant les métropoles de Paris et Milan. Elle est également la seule à assurer une liaison sans correspondance entre Lyon et l’Italie., souligne : «. »Le service est accessiblepour les trajets entre Paris et Milan. Lessont, disponibles via les canaux numériques, guichets et bornes libre-service. Les billets peuvent être échangés sans frais, sous réserve d’ajustement tarifaire, ou annulés jusqu’au départ avec une retenue de 20 %.