Train du futur : à quoi ressemblera le nouveau TGV INOUI ?

Leprésente un design intérieur entièrement repensé pour offrir un confort accru aux passagers. Les, conçus en collaboration avec des spécialistes de la posture et des clients, ont été testés pour s'adapter à différentes morphologies. Lespour les sièges sontEn, les sièges disposent d'une têtière modulable en hauteur, de prises individuelles, d'une mini-tablette avec un support de téléphone et une fonction « vide-poches », ainsi que d'une liseuse repositionnée pour un usage multiple. Les passagers bénéficient également de plus d'espace pour les genoux, avec une augmentation de 5 cm par rapport aux modèles précédents.En, les sièges sont encore plus confortables avec une têtière enveloppante réglable en hauteur, une assise plus large de 5 cm pour plus d'aisance, un accoudoir plein côté couloir pour éviter la chute d'objets, et une inclinaison électrique silencieuse. Le revêtement des sièges utilise un tricot 3D majoritairement composé de fibres naturelles, créant un effet « hamac » qui épouse la forme du dos des voyageurs. Ces améliorations visent à offrir une expérience de voyage en train plus agréable et personnalisée.Le confort des voyageurs passe également par la. En 1ere classe, les voyageurs pourront ranger leurafin de toujours les avoir à portée de main.Sur les, leschangent leur organisation et se présententpour offrir. Les petites affaires pourront se ranger dans les compartiments au-dessus des sièges. Les portes qui séparaient les salles disparaissent pour aérer l’espace. Elles seront placées en intercirculation entre les voitures pour isoler les salles des bruits de roulement.