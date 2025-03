Agences, comment mieux vendre le train ?

« Cela facilite l'accès à destination, et puis c'est le début d'un voyage en soi. De plus en plus de clients sont intéressés. »

« Le concept est de proposer des circuits originaux que nous avons créés et testés et qui permettent de voyager en utilisant le train. Nous connaissons les systèmes ferroviaires, choisissons des hôtels près des gares, organisons ou non des visites guidées et faisons des recommandations d’expériences sur l'itinéraire »

« Pour une agence de quartier ou de réseau, il est compliqué de se spécialiser sur le train, il y a peu de demandes, alors que vendre du train nécessite beaucoup de connaissances. C'est pour ça qu'une agence spécialisée a un vrai atout. Nos conseillères savent tout sur les trains »,

« Nous essayons d'avoir des accès privilégiés agence, si on ne peut pas, on le fait en direct sur le site. Notre but, à terme, est d'être agréé par le plus de compagnies nationales possibles »

