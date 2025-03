Train : pourquoi la distribution du ferroviaire est si compliquée ?

« Sur le marché français, pendant des années, une agence pouvait très facilement travailler avec une entreprise qui lui apportait uniquement la SNCF. Cela couvrait quasiment tous ses besoins. Aujourd’hui, avec l’ouverture à la concurrence, si elle passe en direct sur le site de la compagnie pour vendre en offline, l’agent de voyages va prendre 15 minutes de son temps pour aller faire un booking qui n'apportera, in fine, pas de commission »,

« Les agences veulent simplement vendre un produit qui ressemble à ce qu'un client peut trouver en B2C, c'est-à-dire pouvoir faire de l'achat d'un billet de train sans couture, en quelques clics, et pouvoir revenir ensuite sur son outil pour faire son après-vente »

« Les transporteurs sont de plus en plus flexibles pour le permettre. Il faut des agrégateurs et des partenaires technologiques costauds pour pouvoir apporter ce service »

« Les agences de voyages n'ont pas forcément des outils aussi développés que pour les compagnies aériennes »

« Nous ne nous positionnons pas comme un concurrent de la SNCF, mais proposons une offre à laquelle la SNCF ne répond qu'à la marge »,

« Il y a un manque d'accords entre compagnies ferroviaires, mais surtout un manque de visibilité pour pouvoir réserver sur du long terme. Contrairement à l'offre aérienne, le train n'est pas ouvert un an à l'avance, mais seulement trois mois pour la SNCF par exemple. »

« Quand les clients s'inscrivent à plus de 90 jours, nous estimons le prix du billet de train. Si à la réservation il est plus élevé, c'est pour nous. On prend le risque parce que sinon, on n'y arrivera jamais »

« Des développements ont été mis en place pour pouvoir proposer, à l'instar de ce qui est fait dans l'aérien avec les vols charter, des trains qui ne seraient pas encore ouverts à la vente, mais dont on connaît l’itinéraire et plus ou moins les horaires et les tarifs »

Pourquoi est-ce si compliqué d’accéder à l’inventaire ?analyse Cédric Dufour , head of Commercial Europe de Trainline Partner Solutions.Autre difficulté :, poursuit Cédric Dufour.Si aujourd’hui les outils ne donnent pas accès à ces fonctionnalités, l'ouverture à la concurrence y contribue., explique-t-il., constate Patrick Métivier , en charge du développement de Rail Charter Service. L’ex PDG de Carrefour Voyages devrait prochainement entrer au capital et intégrer le board de l'entreprise.Rail Charter Service répond à des déplacements ponctuels et s'adresse à une cible plutôt événementielle : organisateurs d'événements culturels, festivals, concerts…, mais également des séminaires, des congrès, des voyages d'affaires, ou encore des voyages scolaires…affirme Patrick Métivier.Yannick Faucon de Resaneo met le doigt sur d’autres problématiques.Un problème pour le voyagiste Terres d’Aventure, qui propose près d’une vingtaine de voyages en train.détaille Lionel Habasque, PDG du voyagiste.Resaneo applique la même gestion de l’aérien au ferroviaire., explique Yannick Faucon.