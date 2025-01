Patrick Métivier (ex- Carrefour Voyages) rebondit chez... Rail Charter Service !

Elle agit également comme un courtier ferroviaire.



Grâce à sa collaboration avec les principaux opérateurs ferroviaires européens, l’entreprise offre une flexibilité exceptionnelle en adaptant la composition des trains à chaque projet.



Cela inclut la possibilité d’affréter et d’assembler des motrices et des wagons spécifiques pour créer une expérience de voyage totalement personnalisée.



" Nous avons une belle équipe et plein d'idées.



Les cibles prioritaires sont les entreprises, les organisateurs d'évènements, puis demain, ça pourrait être la création de nouveaux produits, comme des croisières ferroviaires.



Nous voulons vendre des produits avec énormément de produits à bord, comme des animations et des conférences. Nous avons des projets dans la matière, avec du matériel de qualité.



Le champ des possibles est infini, " imagine Patrick Métivier.



Maintenant sur les rails, il ne reste plus qu'à mettre en route la locomotive.