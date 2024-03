Paris&Co dévoile les pépites du tourisme de demain !

Cette nouvelle promotion propose des solutions pour enrichir l’expérience du visiteur touristique sur le territoire, des outils pour les professionnels du tourisme, des solutions pour les grands évènements professionnels, sportifs ou culturels ou encore des solutions pour assurer la transition responsable et durable du secteur,

Les arbres bourgeonnent et les start-up pointent le bout de leur nez.Après sa phase de recherche, [ Paris&Co, l'ex-Welcome City Lab, vient de dévoiler la composition de sa nouvelle promotion.La sélection a été axée sur le durable, dans le but de permettre à l'industrie d'accélérer dans la transition, mais aussi en encourageant l’accessibilité du voyage pour tous. ]b" explique le communiqué.La sélection a été faite par les partenaires du programme et qui sont des grands noms du secteur.Nous y retrouvons le Groupe RATP, Atout France, Paris Je T’aime, Ville de Paris, Métropole du Grand Paris, Groupe Caisse des Dépôts, Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et Bpifrance.