Exclusif - Rail Charter Service : et si vous affrétiez des... trains ? 🔑

L’affrètement de train est un sujet auquel je me suis intéressé, mais qui était trop éloigné de nos activités de distributeur et tour opérateur, et qui demande une très grande expertise, explique-t-il.



De plus, je me suis dit "pourquoi on affrète pas les trains comme les avions" , j'ai creusé un peu de mon côté. David avait lui aussi effectué pas mal de recherches de son côté, j’ai tout de suite répondu positivement à sa demande de participer à l’aventure Rail Charter Service.



Aujourd'hui, pas grand monde est sur ce marché, à savoir d'accrocher d'un coté des locomotives et de l'autre des voitures, parce que c'est assez compliqué et inaccessible.



Nous voulons démocratiser cela, notamment dans les événements sportifs par exemple , les séminaires d'entreprise, le ski…



L'idée me plait parce que le train va se développer et à mon sens en plus de l'avion,

David Mascorda n'est pas seul dans l'aventure de Rail Charter Service.Il est épaulé aussi notamment par Raphaël Torro. " nous explique, le président de VLC Travel (Resaneo).