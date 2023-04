Hourrail ! : lancement d’un media à fond de train

Pour autant, le média est loin de chercher une recette toute faite.



« Nous avons des formats différents, pour toucher un maximum de monde et pour nous prémunir des évolutions régulières des algorithmes, indique Benjamin Martinie. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier : des réels très courts ici et la célébration du temps long ailleurs ».



« Avant, les réseaux sociaux poussaient les contenus auxquels on était abonnés. Aujourd’hui, ils fonctionnent par affinité, on voit des contenus auxquels on n’est pas abonnés, mais qui correspondent à nos recherches » explique-t-il. Une concurrence accrue, donc, qui oblige à être inventif pour sortir du lot.



« On assume un angle original et différenciant » en ne créant que du contenu ciblé sur le voyage bas-carbone. Le train, le vélo, la voile, un peu de bus et des itinéraires en vélo à venir…



Quid du rail ailleurs qu’en Europe ? « Si un jour, on parle d’un train outre-Atlantique, on fera toujours un rappel pour dire que ça ne justifie pas un voyage en avion ».



C’est dit.