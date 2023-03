GreenGo et la SNCF lancent une offre commune pour l'été

"J’avais vraiment hâte de démarrer ce partenariat, car je pense sincèrement que la SNCF est un de nos atouts majeurs dans la transition climatique aujourd’hui",

"offrent la possibilité de (...) remporter 200€ valables sur plus de 5 000 pépites et 250€ de bons d'achat SNCF",

Une première annonce en catimini hier, et plus officielle ce 31 mars 2023 sur les réseaux sociaux :Une alliance plutôt évidente entre la plateforme d'hébergements durables et le rail, qui plus que jamais représente l'alternative principale en termes de voyage décarboné - ou à impact moindre.s'enthousiasme Guillaume Jouffre, cofondateur de GreenGo. Dans l'immédiat, les deux acteurs du voyage responsable limitent leur action à la mise en valeur de séjours bas carbone alliant hébergements de l'un et offre à moindre impact de l'autre.Et pour le démarrage, les partenairesannonce un post commun sur Instagram.L'offre vient s'ajouter assez naturellement à une démarche déjà plutôt logique de GreenGo qui propose un filtre "gare à proximité" dans les recherches.et pourrait bien devenir rapidement un mariage - ou en tout cas, des fiançailles. Stay tuned !