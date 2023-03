Paris - Rome en train : supporter bas carbone, c’est possible !

Ce fut au final, un week-end d’anthologie ! Le train est plus long et fatigue plus, mais c’est une expérience en soi, qui aura sincèrement renforcé le plaisir de notre week-end.



L’expérience de voyage est différente : on travaille, on s’amuse, on se laisse aller dans les paysages, et une fois sur place, on profite bien entendu. Nous le referons l’an prochain, à Cardiff et son mythique Millenium Stadium, et toujours en train bien entendu. Bien plus rapide que pour Rome en plus.



Bref, c’est possible de voyager bas carbone. Ce n’est pas si difficile. Et c’est même franchement super agréable !