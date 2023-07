Greenwashing : Skyscanner arrête de "verdir" ses résultats

" Cette association est un peu le paratonnerre de Skyscanner : ils se réfugient derrière elle pour esquiver les coups, estime le fondateur de GreenGO.



Si le jeune homme se réjouit d'avoir réussi à faire prendre conscience à une multinationale qu'il n'est plus possible de faire tout et n'importe quoi, il s'étonne de l'absence de réponse des instances françaises.



En effet, l'ARPP n'a jamais répondu ni instruit la plainte, alors que des dossiers plus récents l'ont été comme la SNCF, pour publicité trompeuse, après un signalement par le lobby des compagnies aériennes.



" Avec Romain Morizot, qui a accusé Air France de greenwashing, nous nous sommes rendu compte que l'image de marque tellement importante aujourd'hui et longue à construire, peut aussi être mise à mal très rapidement.



C'est même devenu un levier de pression, contre une entreprise qui fait du greenwashing, " analyse Guillaume.



Avec les réseaux sociaux, les rapports de forces ne se sont pas rééquilibrés, mais les citoyens peuvent faire plier à l'aide des communautés des marques et des personnalités.



Des combats qui étaient perdus d'avance, il y a encore quelques années.



Le monde moderne a du bon et il y a parfois du bon dans lesdits réseaux sociaux...