Bryan Batista nommé Président-Directeur Général de Skyscanner

"C'est avec fierté que j'accepte ce nouveau défi à la tête d'une entreprise qui aspire à devenir le partenaire voyage de référence mondial. Je suis ravi que nous enrichissions notre offre avec des options ferroviaires et des forfaits voyages. Nous nous développons sur de nouveaux marchés, ajoutons de nouveaux produits et des outils plus intelligents pour faire de la planification du voyage une partie de l'aventure, et une contrainte.”

Bryan Batista a rejoint Skyscanner en janvier 2024 en tant que Directeur des Opérations . Il a précédemment occupé des postes de direction chez Tesla et Booking.com, notamment en tant que PDG de Rentalcars.com et Senior Vice-Président de leur division Trips.Bryan Batista a indiqué :Skyscanner est présent dans 180 pays et est disponible en 37 langues.