Skyscanner met en relation les voyageurs avec des experts !

Pour le lancement de l'agence de voyages d'un nouveau genre, Skyscanner a sélectionné 6 grands voyageurs, dont un Français.



Dans le panel nous retrouvons, Gunnar Garfors, " le premier homme à avoir visité tous les pays du monde deux fois ", Renee Burns, a lui parcouru le " plus de pays en fauteuil roulant en une année ", ou encore Basanth Sadasivan, " le globe-trotter qui a déjà visité tous les pays du monde à l’âge de 25 ans. "



Le voyageur et aventurier Jérémy Raffin complète cette liste " d'exception. "



Le voyageur et aventurier Jérémy Raffin complète cette liste " d'exception. "



" Voyager fait partie de mon ADN depuis mon plus jeune âge et c’est devenu aujourd’hui mon quotidien.



J’adore voyager hors des sentiers battus, comme en Guyane par exemple, ou vivre des expériences insolites comme dormir sur la Grande Muraille de Chine. Je me réjouis de partager mes expériences avec d'autres voyageurs, " a expliqué cet expert du voyage.



Cette nouvelle fonctionnalité répondrait à un besoin des internautes.



D'après une étude faite auprès de 2000 vacanciers français, 82% des répondants ont déclaré vouloir découvrir de nouvelles destinations en 2024, mais un quart d’entre eux, rencontrent des difficultés à trouver une destination dont ils n’ont jamais entendu parler.