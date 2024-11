Le Singapore Tourism Board et Skyscanner Board signent un protocole d'accord

Le STB se réjouit de confirmer son premier protocole d'accord avec Skyscanner et de faire connaître les attractions et expériences uniques de Singapour sur les principaux marchés d'Europe et d'Asie du Sud-Est. En adoptant une approche axée sur le marché et le consommateur, nous sommes impatients de superposer nos informations sur les clients avec les capacités de Machine Learning (apprentissage automatique) de Skyscanner pour un ciblage plus précis, et de coopérer avec Skyscanner pour améliorer le parcours du consommateur pour les réservations d'escales. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie du STB de collaborer avec des partenaires innovants et de tirer parti de la technologie pour améliorer notre compréhension des voyageurs, dans le but commun d'inciter davantage de visiteurs à découvrir Singapour

Ce partenariat stratégique de deux ans avec le Singapore Tourism Board témoigne de l'innovation de Skyscanner dans le secteur de la technologie de voyage. Nous sommes ravis de collaborer avec l'une des principales organisations de destination de la région. Nos capacités d'apprentissage automatique seront ainsi utilisées pour accroître la notoriété et l'intérêt pour Singapour en tant que destination pour les voyageurs.