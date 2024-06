Durabilité : Singapour lance une boite outils pour le MICE Une participation neutre en carbone aux salons internationaux

Singapour lance un toolkit destiné aux organisateurs d'événements afin de repenser l'impact et la durabilité des événements professionnels. La destination, qui s'est hissée en 2e place du classement mondial des villes de l'ICCA en 2023, soit une progression de 10 places par rapport à 2022, vise à atteindre une participation neutre en carbone aux salons professionnels.



Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 14 Juin 2024

consolider le rôle pionnier de la cité-Etat en tant que destination MICE durable et de garantir que les événements d'affaires s'y déroulant puissent avoir un impact positif et à long terme.







Un toolkit a été élaboré dans ce but : aider les acteurs concernés à mieux appréhender l'impact de leurs événements ainsi qu'à en penser l'après, à travers notamment un cadre clair intitulé « FIRM ». Ce cadre encourage les planificateurs à Formuler leur vision, à Imaginer leurs initiatives, à Réaliser leurs plans d'action et à en Mesurer l'impact.



Singapour : comprendre et réduire les émissions de carbone au niveau local et à l'étranger comprendre et à réduire les émissions de carbone et de déchets dans l'industrie



Tout d'abord, Singapour a été l'un des premiers pays au monde à lancer en 2023 une étude de référencement national pour l'industrie MICE afin d'étudier l'impact environnemental de cette dernière. Cette étude a permis d'établir des points de données référence en termes de durabilité (axés sur l'énergie, l'eau et les déchets) qui pourront être mesurés et comparés de manière cohérente, et ce à l'échelle mondiale grâce à leur alignement avec la méthodologie Net Zero Carbon Events.



Deuxième volet, le STB vise une participation neutre en carbone aux salons MICE internationaux tels qu'IMEX Frankfurt, IMEX America et IBTM World.



IMEX Francfort 2024 a été le premier salon lors duquel le STB a mis en œuvre ses engagements.



Pour atteindre cet objectif, le STB s'est conformé à la norme



