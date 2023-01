Greenwashing : les agences peuvent "connaître ce qu'a subi Lufthansa"

TourMaG - En quoi ces approximations ou mensonges sont un problème pour la profession ?



François Piot : Quand vous allez sur des sites de grands voyagistes engagés, la tonne de carbone vaut 5 ou 10 euros, alors qu'une tonne de carbone vaut 150 euros.



La Lufthansa a été condamnée pour Greenwashing, voici ce qui nous pend au nez à tous. Aujourd'hui dans la profession peu de gens se soucient de la planète et s'intéressent au sujet, alors qu'il est central pour notre métier.



Nous formons nos équipes pour comprendre le réchauffement climatique, l'impact CO2, comment notre métier à un impact sur les émissions du CO2. Depuis deux ans, nous indiquons à nos clients sur les devis et les factures, une estimation de l'impact en CO2 de leur futur voyage.



Et si le client veut compenser, la tonne de CO2 est à 150 euros, donc pour un vol Paris-New York, la compensation représente 300 euros. Dans l'ensemble les clients ne sont pas vraiment réceptifs à cette démarche, mais nous les informons.



C'est notre devoir de les sensibiliser et de les faire relativiser, de façon à ce qu'ils ne se disent pas qu'ils peuvent prendre l'avion tous les jours.