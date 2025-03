Seulement un an et demi après son arrivée fracassante, le nouveau réseau d'agences de voyages, créé par Thibaut Aufort et Lucas Gebhard, ferme boutique. Il aura entre-temps presque atteint son objectif des 100 points de vente, via de multiples rachats.Il aura aussi réussi l'exploit de disparaitre presque aussi vite qu'il est apparu sur la scène nationale. Une agonie financière et managériale qui prend fin ce vendredi 28 mars, suite à la décision rendue par la présidente duEn effet, le verdict a été rendu dans une procédure anormalement courte, en raison de la détresse économique des deux sociétés.Nous vous proposons une revue détaillée des points de vente sauvés de la liquidation.