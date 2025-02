Evasion Artisan Voyagiste ouvre une 4e agence à Montélimar [ABO]

Son crédo : rien n'est impossible ! " Nous nous devons d'être réactifs, et de considérer tous les clients, qu'ils viennent pour une journée en autocar jusqu'au Pertus ou pour un voyage à la carte en Australie de la même manière ".



A l'heure de l'intelligence artificielle, et des difficultés rencontrées par certains opérateurs, Damien Delarbre croit dur comme fer aux agences de voyages physiques : i ["Les agences qui ne fonctionnent pas doivent prendre le taureau par les cornes, il faut savoir balayer devant sa porte !"] i



La proximité, les liens tissés avec d'autres entrepreneurs font partie des ingrédients pour faire avancer son business : "je crois énormément au réseau dans ces petites villes. Ensuite, le bouche-à-oreille fonctionne. Les clients recherchent du service.



Notre cœur de cible, ce sont les plus de 45 ans, qui n'iront jamais régler 6000 euros pour un voyage à une agence en ligne. Vous savez, ils ont bien compris qu'ils ne paieront pas plus cher chez nous, donc si on sait se distinguer, ça marche."