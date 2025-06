"Connect France" : un logo, deux entreprises, et les autres ?

Ce partenariat est intéressant et augure sûrement de bonnes choses pour Air France et CDG. Mais il aurait dû s’appeler(même si déjà usité pour décrire l’offre Wi-Fi de la compagnie).« CONNECT FRANCE », avec ses couleurs bleu, blanc, rouge, aurait dû êtreOn se rappelle de cette démarche qui voulait repenser le transport aérien français autour de, mais qui n’accoucha que de quelques mesurettes balayées l’année suivante par la catastrophe du Covid.En 2025, dans ce monde de plus en plus concurrentiel où la part de marché du pavillon tricolore en France recule depuis vingt ans au rythme d'un point par an, et est aujourd'huidiminuera cet été par rapport à l’année 2024 tandis que le pays tombe au sixième rang de la zone Europe, en étant désormais dépassé par l’Italie et la Turquie, avec des distorsions de concurrence qui plombent la compétitivité du secteur par rapport aux autres pays,« CONNECT FRANCE », pour mieux attirer les étrangers vers le HUB mondial de CDG et vers les principales villes françaises, pour améliorer la ponctualité, pour développer l’intermodalité avec le train, pour améliorer l’attractivité et la compétitivité du pavillon français,