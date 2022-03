Le transport aérien français interpelle les candidats à la présidentielle

On y retrouve déjà les raisons pour lesquelles elle demande des réformes structurelles pour enrayer " la tendance de pertes de marché constatée depuis plusieurs années " du pavillon français.



L'emploi, déjà. Pascal De Izaguirre a tenu à rappeler qu'il ne se limitait pas qu'aux pilotes mais aussi " à l'intégration de salariés peu qualifiés qui bénéficient de formations tout long de leur carrière ". Et, précise-t-il, " ces emplois sont délocalisables ".



Alain Battisti donne cet exemple : " Dans les Landes, on ne trouve pas d'activités liées à l'industrie aéronautique mais l'on produit du foie gras qui trouve des débouchés avec les compagnies aériennes ".



La FNAM demande ainsi aux candidats de " développer des programmes de formation académiques spécifiques aux métiers de l'aérien permettant de créer les compétences répondant à l'accroissement prévisible de l'activité ".



La transition écologique, engagée par le transport aérien, nécessite pour la FNAM un accompagnement public et elle demande ainsi que " les sommes issues de la taxation environnementale sur le transport aéroport aérien soient affectées à la transition énergétique du secteur ".



Ou plutôt qu'une " fiscalité punitive ", comme l'a souligné Marc Rochet, que l'on mette en place des " mécanismes incitatifs sous forme de crédit d'impôt et d'exonération de fiscalité ".