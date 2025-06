Taxes : le SCARA monte au créneau

Tout le monde a laissé tomber ça,

Peut-on exonérer ? Réponse : on n’est pas chaud !

Bercy ne fait pas exprès de traîner les pieds sur ce dossier

Dans cette même journée du 25 juin, le SCARA avait aussi prévu de participer à la réunion à l’Assemblée nationale organisée par le député de Saint-Pierre-et-Miquelon,, et dont l’objet était de faireUne réunion qui regroupait des compagnies aériennes, des députés, des représentants de fédérations professionnelles et des administrations concernées.De nombreux adhérents du SCARA étaient présents, tels que Jean-Marc Hastings , directeur régional France et Europe d'Air Tahiti Nui, ou représentés, et ont pu exprimer leurs inquiétudes, soutenus par les parlementaires, quant au retard pris – et toujours en cours – dans la mise en œuvre de cette exonération.Pour mémoire : le principe de l’exonération de ces dessertes date de 2021, année à laquelle un tarif dérogatoire avait été voté par les parlementaires, mais qui n’a pas été mis en application au motif qu’il fallait demander une homologation à Bruxelles.» regrette Jean-François Dominiak.Depuis, le dialogue entre les autorités françaises et Bruxelles pour savoir si, oui ou non, cette exonération peut être appliquée semble nébuleux.Selon le président du SCARA, l’aviation civile française avait eu une réponse de principe de la part de Bruxelles, qui avait répondu ne pas être favorable à cette exonération.Tel qu’il décrit la démarche des autorités françaises, on a l’impression d’un simple dialogue entre deux portes, se résumant à : «Depuis,Avec un certain nombre de parlementaires de l’Outre-mer et de la Corse, très en colère, ils ont donc décidé de mettre les pieds dans le plat en enjoignant le gouvernement français à déposer enfin une saisine auprès de la Commission européenne pour obtenir une réponse.Excédés, certains en venaient à se demander si «».Sous l’impulsion du député de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Lenormand, les choses sont en train de bouger.La fameuse saisine aurait été déposée il y a quelques semaines, et la réunion à l’Assemblée nationale devait, entre autres, apporter une confirmation officielle de la démarche.Le rendement de la hausse de la TSBA, initialement envisagé par le gouvernement pour participer à l’effort de réduction du déficit public, était de l’ordre de 1 milliard d’euros par an, revu à la baisse après les discussions, à 750 M€, dont 630 M€ pour le transport aérien (hors aviation d’affaires).Sur ces 630 M€, seuls 47 M€ concernent les dessertes ultramarines, corses et de service public. Tel est l’enjeu financier de l’exonération votée par le Parlement pour 2025, et encore non mise en application, alors qu’elle avait été présentée par le gouvernement, à l’époque, comme un geste fort envers les Ultramarins.