Les moins de 35 ans représentent 46 % des passagers aériens français !

Si le recours à l’avion reste corrélé au niveau de vie, il n’en demeure pas moins que même les catégories les moins favorisées y recourent largement : une personne sur deux parmi les foyers les plus modestes déclare prendre l’avion

La FNAM et l’UAF dévoilent les résultats d’une enquête nationale inédite sur les passagers aériens et les usages de l’avion.Ce mardi 10 juin, les deux organisations, avec le soutien d’ADP et Air France-KLM, ont présenté les résultats croisés de deux enquêtes, une étude menée par SIA Partners sur la base notamment de données issues des enquêtes passagers des aéroports français et de l’ENPA (DGAC) et un sondage d’opinion représentatif conduit par l’IFOP auprès de 4000 Français.Premier enseignement, 65% des Français déclarent prendre l’avion etEntre 2016 et 2024, le trafic dans les aéroports français a progressé de 20 millions de passagers, soit +11 %, passant de 183 à 203 millions de voyageurs annuels (Source : DGAC). Une croissance tirée par l’émergence de publics nouveaux, plus jeunes, plus mixtes socialement, plus représentatifs de la société, indique un communiqué de presse.Les moins de 35 ans représentent désormais 46 % des passagers, soit une hausse de +9 points par rapport à 2016.Les employés sont devenus la première catégorie socioprofessionnelle dans les avions, passant de 36 % à 43 % des actifs entre 2016 et 2024 (+7 points), soit une surreprésentation de 18 points par rapport à leur part dans l’ensemble des actifs." ajoute le communiqué.