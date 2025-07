Fiscalité aérienne : la CPME entre dans la bataille

Le président de la CPME souhaite que soit repensée aujourd'hui la stratégie touristique pour récupérer les dizaines de milliards d'euros qui échappent à la France.



Selon lui, il manque une stratégie claire de montée en gamme, de diversification de l'offre et de valorisation des séjours. Il partage la vision de la ministre du Tourisme Nathalie Delattre quant à l’urgence de faire en sorte que les touristes restent plus longtemps, dépensent davantage et découvrent d'autres territoires que les seuls pôles surfréquentés.



Il alerte également sur le fait que « sans cette vision stratégique, la France risque de rester un géant touristique aux pieds d'argile, dominant en volume, mais fragile en valeur. Et dans cette stratégie de valeur, le transport aérien a toute sa place. Alourdir la fiscalité sur ce secteur revient à saper l'un des leviers de notre économie. »



Un appel repris par Thomas Juin, président de l’UAF, qui a affirmé également que « la France ne peut pas se doter d’une stratégie touristique ambitieuse tout en rendant économiquement intenables les conditions d’accès à ses territoires.



À force d’alourdir la fiscalité sur le transport aérien, elle pousse les compagnies aériennes à se détourner de notre pays, affaiblit ses aéroports et compromet l’équilibre de ses territoires . »



« Si nous ne redéfinissons pas rapidement une politique cohérente et volontariste, les avions ne feront bientôt que survoler la France sans jamais y atterrir. Il est urgent de sortir de cette logique de décroissance déguisée et de bâtir une politique touristique cohérente, qui reconnaisse enfin l’aérien comme un levier de développement au service de l’attractivité nationale » , a conclu le président de l’UAF.



La CPME a pris également la défense de l’aviation d’affaires, particulièrement visée par Bercy dans le prochain PLF. Elle s’impose également, selon elle, comme un levier essentiel de compétitivité pour les territoires, trop souvent réduite à des clichés.



Selon la confédération, elle répond pourtant, dans 80% des cas, à des impératifs professionnels, et 75% de ces vols desservent des villes qui ne bénéficient d’aucune alternative ferroviaire rapide.



Remettre en cause l’aviation d’affaires ou supprimer certaines lignes régulières, ce serait affaiblir directement l’activité des entreprises régionales, mettre en péril la présence de sièges sociaux en région et compromettre la création de valeur sur l’ensemble du territoire.



Cette ultime plaidoirie collective réussira-t-elle à convaincre le gouvernement d’un moratoire sur la fiscalité de l’aérien ? On le saura bientôt.