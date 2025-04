Passionnée d’architecture, de street art et de rencontres humaines, Sonia Ouvry a fondé l'agence de voyages indépendante So Different en 2010 à Clermont-Ferrand.Maman de trois enfants, qu’elle a eus à des moments charnières de sa vie professionnelle - sa fille pendant ses études de DUT, son fils lors de la création de sa première agence immobilière, et le petit dernier lors de la naissance de So Different - Sonia a toujours avancé avec courage, équilibre et passion.Issue du monde de l’événementiel et de l’immobilier, elle conçoit des voyages sur-mesure avec une conviction forte : chaque itinéraire doit refléter l’âme de celui qui le vit.So Different s’adresse aussi bien aux particuliers en quête d’émotions qu’aux entreprises désireuses de renforcer leurs liens par le voyage.Sonia mise sur une approche humaine, curieuse et responsable, ancrée dans les valeurs de liberté, d’écoute et de découverte authentique.Très investie localement, elle est représentante de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) au sein du conseil d’administration de la CAF du Puy-de-Dôme, mais aussi déléguée régionale APST pour l’Auvergne Rhône-Alpes, et membre active de FCE Puy de Dôme (antenne de FCE FRANCE), réseau de femmes chefs d’entreprises.Ces mandats lui permettent de s’impliquer concrètement dans les institutions sociales et professionnelles.Elle partage aussi son expérience avec la nouvelle génération d’entrepreneurs du tourisme auprès de 100 000 entrepreneurs.