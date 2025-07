Transport aérien : la FNAM réclame un moratoire fiscal

Au global, en matière de croissance du nombre de mouvements, la France ne s'est classée que 33e sur les 40 nations dont s'occupe Eurocontrol.



Pascal de Izaguirre a déploré cette situation et souligné la situation de l'offre aérienne pour cet été 2025, où la France sera le seul pays à afficher une croissance négative, une diminution de son offre aérienne par rapport à l'été 2024, alors que le pays était censé profiter d'un effet report des Jeux Olympiques.



Et le président de la FNAM d’alerter sur le fait que la France soit de plus en plus un pays survolé : « Nous sommes premiers en matière de survol plutôt qu'un pays desservi, et la France bascule cet été au 6e rang des nations pour l'importance de son offre aérienne. Nous avons été doublés par la Turquie et l'Italie », a-t-il regretté.



Aussi, il a fait le constat qu'après une phase de décroissance du prix des billets, en avril et en mai 2025, le mouvement de hausse des prix des billets s'est rétabli. En avril 2025, les tarifs aériens ont augmenté de 5,4% par rapport à avril 2024, et de 1,9% en mai 2025 par rapport à mai 2024.



Pas de doute pour l’ensemble des professionnels, qui voient en ces augmentations la conséquence de la hausse de la TSBA (Taxe de solidarité sur les billets d'avion), intervenue récemment, qui s’ajoute à toutes les autres et dont la FNAM estime que le surcoût cumulé pour le transport aérien français pour la seule année 2025, se chiffre à 1,35 milliard d'euros.



Dans ce contexte, et sans surprise, face à une fiscalité jugée « insoutenable », la FNAM a demandé un renoncement à toute augmentation de la fiscalité, un moratoire immédiat pour garantir une plus grande stabilité et préserver la compétitivité du secteur.