CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN : Président - novembre 2022 à aujourd'hui



CORSAIR : Président-Directeur général de Corsair - juin 2010 à aujourd'hui



FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers) : Président - novembre 2022 à aujourd'hui



ATAF : Vice-Président de l'Association des Transporteurs Aériens Francophones (ATAF) - octobre 2021 à aujourd'hui



GROUPE TUI



Président-Directeur général de TUI France - Janvier 2012 - février 2019 (7 ans 2 mois)



Direction de toutes les activités du groupe TUI en France (Marmara, Nouvelles Frontières, Lookéa, Look Voyages, Passion des Iles...).

Fusion en janvier 2012 de 4 tour-opérateurs pour donner naissance à TUI France, n°1 français qui couvre l’ensemble des segments de marché, de l’hôtel club au séjour sur-mesure.



Acquisition en octobre 2016 de Transat France : fusion en mars 2017, réorganisation et regroupement des équipes dans un siège unique à Levallois- Perret.



Effectif : 968 personnes

Chiffre d'affaires : 1 200 Mds €



FONDS SOUVERAIN DU QATAR : Conseiller pour le Fonds Souverain du Qatar - 2009 - 2010 (1 an)



GROUPE AIR FRANCE / KLM



Durant 15 ans :



- Conseiller à la Présidence auprès de Jean-Cyril Spinetta - 2009 - 2009 (moins d’un an)

- Directeur Général Adjoint en charge de l'Exploitation-Membre du Comité Exécutif du Groupe Air France



2000 - 2009 (9 ans) :



- Administrateur au Conseil d'Administration d'Air France (de 2004 à 2009)

- Administrateur au Conseil d'Administration de Servair (de 2000 à 2009)

- Management de 16 000 personnes en France (Paris-Charles de Gaulle et Orly, aéroports régionaux et services support). Responsabilité fonctionnelle de 3 000 personnes sur les marchés internationaux. Budget : 1,7 milliard d’euros. Responsable règlementaire pour toutes les opérations au sol du groupe Air France.



- Directeur Général Amériques 1998 - 2000 (2 ans)



Restructuration des marchés Amériques (Amérique du nord et Amérique latine), responsable du P&L des lignes entre la France et les Amériques ainsi que du Personnel Navigant. Responsable du Concorde. 4 500 personnes. Mise en œuvre et développement de l’alliance avec Delta Airlines.



- Directeur Général de la Division Europe 1997 - 1998 (1 an)



En charge des Opérations vol pour le court et moyen-courrier du groupe Air France (France et Europe), et des opérations sol en France (Orly et aéroports régionaux). Pilotage de la fusion Air France / Air Inter, mise en œuvre de « la Navette » pour les destinations domestiques. 5 000 personnes.



- Adjoint du Directeur Général de la Division Intercontinentale 1996 - 1997 (1 an)



Création et mise en œuvre du nouveau Hub Air France à Paris-Charles de Gaulle, responsable de l’exploitation et des opérations long-courrier dont le Personnel Navigant (pilotes et PNC). 4 000 personnes.



- Directeur Délégué auprès du Directeur Général du Groupe Air France - 1995 - 1996 (1 an)



- Directeur Régional Air France pour l'Europe Centrale - 1994 - 1995 (1 an) basé à Genève



GROUPE AIR FRANCE / KLM : Directeur de Cabinet du Président du Groupe Air France 1993 - 1993 (moins d’un an)



GROUPE AIR FRANCE / KLM : Adjoint au Directeur des Relations Internationales - 1992 - 1993 (1 an)



AIR AFRIQUE : Directeur Général Adjoint Commercial 1989 - 1992 (3 ans)



Ministère des Transports - Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) : Chef du Bureau Tutelle des compagnies aériennes, régionales et charters 1984 - 1989 (5 ans)