SCARA : Georges Lachenaud nommé délégué aux affaires aéroportuaires

Georges Lachenaud rejoint le SCARA (Syndicat des Compagnies AéRiennes Autonomes) en qualité de Délégué aux affaires aéroportuaires. Il s'agit d'un nouveau poste qui vient d'être créé.



Il aura pour mission de représenter le SCARA dans les différentes instances de décision aéroportuaires et administratives aéroportuaires et de défendre les positions des compagnies aériennes, indique un communiqué de presse.



Avant de rejoindre le SCARA, Georges Lachenaud était directeur carburant et redevances aéronautiques chez Air France.



Il a effectué l'ensemble de sa carrière dans le domaine du transport aérien. Ingénieur de l'Aviation civile (ENAC), il est entré en 1975 chez UTA où il a notamment été directeur général adjoint d'Air Tahiti, puis directeur de l'escale de Paris-CDG.